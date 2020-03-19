Вице-президент «Лукойла» назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые с 2013 года опустилась ниже 25 долларов за баррель, катастрофическая, заявил совладелец и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

«Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел, он дает цену примерно, по нашим подсчетам, от $20 до $25 минус от существующей цены», - пояснил Леонид Федун в интервью телеканалу РБК.

Если бы сторонам удалось договориться о продлении сделки, то баррель нефти сейчас стоил бы около $50, добавил он. Именно столько баррель нефти стоил в конце февраля.

Низкая стоимость нефти негативно скажется на сланцевой добыче в США, считает Федун. По его мнению, производство сланца будет отброшено на шесть-семь лет назад.

Ранее глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков заявил, что снижение цен на нефть хоть и не слишком хорошо для рынка, но может способствовать его оздоровлению.