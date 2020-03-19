По всей России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности введен на всей территории России из-за вспышки коронавируса. К 19 марта власти всех 85 регионов страны подписали соответствующее распоряжение. В числе последних стали территории регионов Центрального и Северо-Кавказского федерального округа.

Режим подразумевает ограничения на проведение всех массовых мероприятий, а также число их участников. Кроме того, жителям региона рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, а работодатели должны не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Занятия в школах и вузах проводятся дистанционно.

В Москве режим повышенной готовности был введен 5 марта, в Петербурге - 16 марта.

За сутки количество заболевших коронавирусом в России выросло на 52 человека и составляет 199 человек. В оперштабе уточнили, что летальных случаев не зарегистрировано.

Уточняется, что в Москве выявлено 12 случаев заражения, в Московской и Свердловской областях - по пять. По три зараженных числятся в Тульской области, Красноярском и Хабаровском крае. В Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае по два случая инфицирования коронавирусом. Всего COVID-19 обнаружен в 23 областях России. Выздоровевших в России - пять человек.

Число заражений в мире превысило 200 тысяч, скончались свыше восьми тысяч человек.