Инфекционист объяснил значение расшифровки генома коронавируса

Расшифровка генома коронавируса означает, что стала известна его генетическая структура, которая разложена на белки, на отдельные составляющие. Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист Георгий Викулов объяснил, в чем еще заключается важность открытия российских ученых.

«Понятно его происхождение, какие его ближайшие родственники. Это дальнейшее изучение мутационного потенциала, то есть его изменения в структуре. Это дальнейшая важная информация для создания вакцин и противовирусных препаратов», - уточнил эксперт.

По словам ученого, дальнейшие экспертизы по сравнению вируса с другими штаммами могут стать ответом на вопрос, в чем именно происходят изменения.

Сегодня, 19 марта, специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева расшифровали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2. Он был взят из материала от пациента с COVID-19 из России.

Напомним, что число зараженных коронавирусом в России за сутки возросло на 52 и составляет 199 человека. Летальных случае не зарегистрировано.