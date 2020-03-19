Число заболевших коронавирусом в России достигло почти 200 человек

За сутки количество заболевших коронавирусом в России выросло на 52 человека и составляет 199 человек. В оперштабе подтвердили, что летальных случаев не зарегистрировано.

Уточняется, что в Москве выявлено 12 случаев заражения, в Московской и Свердловской областях - по пять. По три зараженных числятся в Тульской области, Красноярском и Хабаровском крае. В Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае - по два случая инфицирования коронавирусом. Всего COVID-19 обнаружен в 23 областях России. Выздоровевших в России - пять человек.

Число заражений в мире превысило 200 тысяч, скончались свыше восьми тысяч человек.

Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, странами Евросоюза, в том числе с Италией, Германией, Францией, Испанией, а также с Норвегией и Швейцарией, закрыла границы на въезд для иностранных граждан. В Москве были введены новые ограничения: до 10 апреля запрещаются все мероприятия с участием более 50 человек, в школах ученики ушли на каникулы, а сотрудники многих компаний отправлены на карантин и работают удаленно.