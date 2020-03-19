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Минобороны России составило антирейтинг должников за потребление коммунальных услуг

Александра Арсентьева
13:07 19.03.2020
На первой строчке списка оказалось МУП города Костромы «Городские сети».
Минобороны России составило антирейтинг должников за потребление коммунальных услуг
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России составило своеобразный  антирейтинг потребителей коммунальных услуг. В список должников вошли управляющие и энергоресурсные компании, общая сумма задолженности которых за потребленные ресурсы составляет свыше 1,2 миллиарда рублей.

На первой строчке антирейтинга среди муниципальных предприятий и организаций оказалось МУП города Костромы «Городские сети», его задолженность составляет свыше 54,89 миллиона рублей. Эта организация осуществляет деятельность по транспортировке тепловой энергии, содержанию и ремонту теплотехнического оборудования, а также эксплуатации сетей областной столицы.

Озабоченность вызывают долги перед ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, которые были накоплены компаниями, управляющими многоквартирными жилыми домами и товариществами собственников жилья. Их задолженность УК и ТСЖ в Подмосковье составляет 355,5 миллиона рублей. В число наиболее проблемных должников также вошли управляющие компании ООО «Сервис плюс» с задолженностью 88,62 миллиона рублей, МУП «Загорянская муниципальная служба ЖКХ» 65,2 миллиона рублей и ООО «УК Союз Строй Домуправ» с 56,12 миллиона рублей.

В Ярославской области муниципальная компания МУП ЖКХ «Бурмакино», которая осуществляет управление 121 многоквартирным жилым домом в поселке Бурмакино, должна за потребленные ресурсы более 31,5 миллиона рублей.

В перспективе несвоевременная оплата потребителей коммунальных услуг может привести к возникновению кредиторской задолженности перед региональными поставщиками энергоресурсов на объекты воинских частей и организаций Министерства обороны РФ. В целях уменьшения задолженности с недобросовестными плательщиками ведется судебно-претензионная работа.

На сегодня ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России не имеет кредиторской задолженности за поставленные ресурсы по государственным контрактам перед ресурсоснабжающими организациями на территории страны. Оплата произведена по всем предоставленным в установленные сроки и надлежащим образом оформленным платежным документам.

За прошлый год коммунальной организацией военного ведомства освоено свыше 40 миллиарда рублей для оплаты поставщикам выполненных обязательств по заключенным государственным контрактам.

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