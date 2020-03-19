Аксенов заявил об отсутствии заразившихся коронавирусом в Крыму

Коронавирус не подтвержден ни у одного жителя Крыма, под наблюдением находится 182 человека, заявил глава республики Сергей Аксенов Владимиру Путину.

Также он доложил главе РФ о мерах, принимаемых в регионе. По его словам, разработан комплексный план - анализы и пробы проходят специальные исследования, а медицинские организации оснащены всем необходимым оборудованием. «В общем по республике - дефицит масок, но в данном случае медицинские организации и те службы, которые работают непосредственно с населением, все оснащены полностью масками, защитными костюмами», - добавил Аксенов.

Также президент провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Он уточнил, что в городе принимают все необходимые меры, чтобы избежать заражения и распространения эпидемии.

Но, по мнению, Владимира Путина, все равно необходимо готовиться к любому развитию событий.

Произошедшая в конце прошлого года в Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем в 140 государствах и была признана ВОЗ пандемией. По последней информации, в мире заразились более 210 тысяч человек, около 8,5 тысячи скончались. На сегодняшний день в РФ зафиксировано 147 случаев инфицирования, пять человек выздоровели.