Всех вернувшихся в РФ из-за границы поместят на двухнедельный карантин
В связи с распространением и угрозой завоза новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) все прибывающие в Россию лица будут помещаться на 14-дневный карантин, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Организовать изоляцию, обеспечивать ежедневное медицинское наблюдение с предоставлением необходимой информации в территориальные органы Роспотребнадзора поручено главам исполнительной власти регионов.
Лицам, находящимся в изоляции, при необходимости поручено оказывать социальную поддержку.
«Работодателям оказывать содействие в обеспечении работникам условий изоляции на дому», - говорится в постановлении Анны Поповой.
Ранее российский МИД создал координационный штаб для помощи россиянам, оставшимся за рубежом. Гражданам России настоятельно рекомендовали вернуться из-за рубежа, где еще сохраняется возможность выезда в Россию.