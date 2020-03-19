Всех вернувшихся в РФ из-за границы поместят на двухнедельный карантин

В связи с распространением и угрозой завоза новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) все прибывающие в Россию лица будут помещаться на 14-дневный карантин, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Организовать изоляцию, обеспечивать ежедневное медицинское наблюдение с предоставлением необходимой информации в территориальные органы Роспотребнадзора поручено главам исполнительной власти регионов.

Лицам, находящимся в изоляции, при необходимости поручено оказывать социальную поддержку.

«Работодателям оказывать содействие в обеспечении работникам условий изоляции на дому», - говорится в постановлении Анны Поповой.

Ранее российский МИД создал координационный штаб для помощи россиянам, оставшимся за рубежом. Гражданам России настоятельно рекомендовали вернуться из-за рубежа, где еще сохраняется возможность выезда в Россию.