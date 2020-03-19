Мастер-класс по изготовлению маски за минуту от российского чиновника: видео

Чтобы избежать пандемии, власти Ростова посоветовали горожанам изготавливать защитные маски самостоятельно. Эксперты считают, что маски, сделанные собственноручно, не уступают по эффективности фабричным расходникам.

Начальник Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов показал «Звезде» мастер-класс, как всего за минуту изготовить одну маску.

Для изготовления самодельного средства индивидуальной защиты понадобятся рулон плотных салфеток, канцелярские резинки и степлер.

«Набор из подручных средств - все стоит 500 рублей. Из этого набора можно сделать 1000 масок, то есть себестоимость одной маски - 50 копеек», - подсчитал чиновник.

Прежде чем приступить к работе, необходимо продезинфицировать руки антисептиком.

«Как нам сказали на предприятии, где производят маски, маска должна быть четырехслойная. Берем две салфетки, складываем, получается четыре слоя», - рассказывает Тихонов.

Далее надо взять резинки, сделать своеобразный «технологический загиб», продеть резинку и закрепить степлером в нескольких местах.

«Маска готова. Она не уступает тем, что в магазинах», - ответил ростовчанин на вопрос об эффективности и защитных свойствах самодельного изделия.

Многие блогеры и стилисты советуют украшать самодельные маски стразами и цветочными аппликациями - для настроения.

«Ходить в обычной маске - это все-таки очень угнетающе, приводит в состояние стресса, паники, а когда ты видишь человека с распускающимися цветами, сразу возникают идеи о весне», - рассказала блогер Анна Абрамова.

Маски действительно стали самым востребованным товаром этой весны. Из-за повышенного спроса на них в связи с коронавирусом возник дефицит медицинских масок. В Минпромторге заверили, что вскоре запасы необходимых товаров будут пополнены.

В Роспотребнадзоре напомнили, что срок действия одной маски составляет 2-3 часа, повторное использование ее недопустимо. В случае если маска увлажнилась, ее надо заменить.