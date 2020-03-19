В России малому и среднему бизнесу предоставят льготы из-за коронавируса

Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов. Кроме того, сроком на три месяца вводится отсрочка на уплату арендных платежей. Эти меры кабмина связаны с распространением коронавируса. Об этом на заседании кабинета министров заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», - сказал он.

Премьер также добавил, что поводов для паники в связи с распространением коронавирусной инфекции нет. По словам Мишустина, РФ сможет справиться с угрозой, потому как у страны есть опыт борьбы с эпидемиями и все необходимые ресурсы.

В России к настоящему моменту зафиксированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных находятся в Москве, сообщает РИА Новости.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который вызывает тяжелую пневмонию COVID-19, впервые была выявлена в китайском Ухане в конце прошлого года.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зарегистрированы более чем в 140 государствах.