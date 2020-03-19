Названа причина смерти пациентки с коронавирусом в Москве

В результате патологоанатомического исследования установлена истинная причина смерти пациентки с коронавирусной инфекцией, которая скончалась сегодня, 19 марта, в Москве.

«Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб, массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии», - сообщил главный патологоанатом столицы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.

По его словам, на момент смерти у 79-летней женщины изменений в легких не было. Также у нее были тяжелые сопутствующие хронические заболевания, такие как сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца, уточнили в оперштабе.

Пациентка была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата на коронавирус она была переведена в инфекционную больницу №2, где находилась в изолированном боксе.

По последним данным, число заражений в мире превысило 200 тысяч, скончались свыше 8 тысяч человек. В России выявлено 147 случаев заболевания.