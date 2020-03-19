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В Минпромторге оценили запасы продовольствия в магазинах

Андрей Аркадьев
14:47 19.03.2020
С начала марта из-за коронавируса в магазинах наблюдается повышенный спрос на товары.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bruno Rocha, Keystone Press Agency, Globallookpress

Запасов продуктов в розничных магазинах хватит минимум на пару месяцев, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По словам министра, каждый день совместно с Министерством сельского хозяйства РФ ведется работа с поставщиками, чтобы поддерживать постоянные запасы необходимых товаров.

«Могу сказать одно: что конечно же запасов продуктов питания как минимум на два месяца уже закуплено. Работа с поставщиками совместно с Минсельхозом проводится в ежесуточном режиме для того, чтобы не было никаких перебоев, в первую очередь в логистических центрах», - сказал Мантуров в ходе визита на завод бренда Sanitelle.

В начале марта у россиян вырос спрос на товары первой необходимости из-за вспышки коронавируса. Российские магазины и службы доставки отметили повышение покупательского спроса на крупы, макароны и консервы, а также средства гигиены.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что поводов для паники из-за коронавируса нет, страна справится с этой угрозой. В то же время он призвал граждан ответственно относиться к своему здоровью и максимально ограничить контакты.

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