В Минпромторге оценили запасы продовольствия в магазинах

Запасов продуктов в розничных магазинах хватит минимум на пару месяцев, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По словам министра, каждый день совместно с Министерством сельского хозяйства РФ ведется работа с поставщиками, чтобы поддерживать постоянные запасы необходимых товаров.

«Могу сказать одно: что конечно же запасов продуктов питания как минимум на два месяца уже закуплено. Работа с поставщиками совместно с Минсельхозом проводится в ежесуточном режиме для того, чтобы не было никаких перебоев, в первую очередь в логистических центрах», - сказал Мантуров в ходе визита на завод бренда Sanitelle.

В начале марта у россиян вырос спрос на товары первой необходимости из-за вспышки коронавируса. Российские магазины и службы доставки отметили повышение покупательского спроса на крупы, макароны и консервы, а также средства гигиены.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что поводов для паники из-за коронавируса нет, страна справится с этой угрозой. В то же время он призвал граждан ответственно относиться к своему здоровью и максимально ограничить контакты.