Dolce vita на карантине: корреспондент «Звезды» сделал сладкий подарок изолированной хабаровчанке

Корреспондент «Звезды» Алексей Збарский решил подсластить жизнь на карантине хабаровчанке Марии, которая недавно вернулась из США, и подарил ей плитку шоколада с помощью БПЛА.

Воспользоваться коптером журналисту пришлось из-за того, что изолированным запрещены любые контакты с людьми.

Збарский привязал пакетик с шоколадом к дрону, который доставил сладкое угощение женщине, на третий этаж многоквартирного дома. Мария ждала подарок возле окна, взяла пакет и поблагодарила нашего корреспондента.

Произошедшая в конце 2019 года в Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем в 140 странах и была признана пандемией.

По последним данным, в мире коноровирусной инфекцией заразились более 210 тысяч человек, около 8,5 тысячи скончались. На сегодняшний день в России зафиксировано 147 случаев инфицирования, пять человек выздоровели.