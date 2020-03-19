Врага надо знать в лицо: первые фото коронавируса под микроскопом

Впервые опубликовано фото коронавируса под микроскопом. Снимки оказались в распоряжении «Звезды».

На изображении, предоставленном Роспотребнадзором, видно, как выглядит коронавирус, - это небольшая клетка круглой формы.

© Роспотребнадзор

Вирус смогли зафиксировать сотрудники лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Снимки получены методом негативного контраститования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц - 100-120 нм», - рассказали в Роспотребнадзоре.

© Роспотребнадзор

К настоящему моменту инфекцией заражено почти 219 тысячи человек более чем в 140 странах. Известно о 147 случаях заболевания этой инфекцией в России.

© Роспотребнадзор

Ранее Владимир Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.