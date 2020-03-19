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Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

Александра Арсентьева
13:37 19.03.2020
Закон дает российскому правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при ЧС или угрозе эпидемии.
Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Госдума на пленарном заседании приняла закон, который дает кабинету министров право ограничивать максимальные цены на лекарственные препараты при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.

Авторами инициативы выступили руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, а также председатель Государственной думы Вячеслав Володин, первый зампред ЕР Андрей Исаев и председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов (ЕР).

Закон дает российскому правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при ЧС или угрозе эпидемии, а также предусмотреть право кабмина устанавливать предельно допустимые розничные цены, если за 30 календарных дней в регионах РФ рост розничных цен на такие лекарства и медицинские изделия будет более 30%. Предельно допустимые розничные цены будут установлены не более чем на 90 календарных дней, сообщает РИА Новости.

Как ранее пояснял глава Комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Морозов, это будет касаться не только розничных цен, но и цен оптовиков и производителей, в том числе с учетом НДС. Закон распространяется также и на медицинские изделия. Такая поправка была внесена в закон во втором чтении.

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