Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса

Российским ученые впервые удалось расшифровать геном коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В частности, специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева секвенировали (расшифровали) первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2. Он был взят из материала от пациента с COVID-19 из России.

«Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения», - отметил исполняющий обязанности директора института доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

По его словам, данная информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса, уточняет РИА Новости.

Сегодня, 19 марта, впервые было опубликовано фото коронавируса под микроскопом. Снимки оказались в распоряжении «Звезды».