«Хороший урок»: как изменится жизнь после коронавируса

Пандемия коронавируса кроме всего прочего наглядно показала человечеству, насколько сильно оно загрязняет планету. Пару недель назад появились спутниковые снимки Китая, атмосфера над которым очистилась благодаря вспышке COVID-19: из-за остановки производств, автомобильного и авиасообщения. Сейчас такая же картина в Италии, куда переместился эпицентр пандемии.

За считаные дни коронавирус закрыл Шенгенскую зону от внешнего мира, остановил международные переговоры по климату, ударил по рынку труда. Пандемия показала, что экологическое загрязнение можно остановить, но только если жизнь замрет. Как быстро человечество вернется к прежнему образу жизни и сколько продержится экологический эффект после ухода COVID-19, объяснил эксперт клуба «Валдай» и Российского совета по международным делам Георгий Асатрян в студии программы «Сегодня утром».

«Пара месяцев - и все вернется», - уверен собеседник «Звезды».

По его мнению, все уже привыкли к современным устоям жизни: мегаполисам, урбанизму, большому количеству туристов, обществу потребления.

«Я думаю, что весь ажиотаж вокруг коронавируса так или иначе спадет. Потому что и экономика этого не выдержит мировая, и, я думаю, вакцину найдут какую-то. Мы же видим, что в Китае справляются с этим, я думаю, Европа от этого не будет отставать, в России принимаются соответствующие меры. Это хороший урок для мира, для человечества», - считает Асатрян.

При этом он уверен, что у людей не возникнет нового мышления и не зародятся какие-то принципиально новые привычки.