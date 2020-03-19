Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий из-за коронавируса

Владимир Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Он рассказал главе государства, что в настоящее время в городе 77 человек с подозрением на вирус находятся под контролем дома, а восемь - в инфекционной больнице. Он отметил, что пока ни одного подтвержденного факта нет, но на всякий случай проводятся проверки.

«Надо быть готовыми к любому развитию событий, так что вы все правильно делаете», - ответил ему Путин.

Произошедшая в конце прошлого года в Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем в 140 государствах и была признана ВОЗ пандемией. По последней информации, в мире заразились более 210 тысяч человек, около 8,5 тысячи скончались. На сегодня в РФ зафиксировано 147 случаев инфицирования, пять человек выздоровели.