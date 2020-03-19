Давка и агрессия: у Алма-Аты выстроились очереди после закрытия границ

Девятнадцатого марта с 00.00 по местному времени в Алма-Ате ввели карантин, чтобы не допустить распространения коронавируса, и закрыли границы. У города выставлены блокпосты с военной техникой. В город въезд разрешен только машинам экстренных служб.

Очевидцы публикуют видео с места в соцсетях. На кадрах видно, что у границ скопилось много людей и наблюдается очередь из автомобилей.

О закрытии границ сообщалось заранее, но, судя по видео, граждане все равно пытаются попасть в город. С 22 марта в Алма-Ате будет полностью остановлено авиационное и железнодорожное сообщение.

В Казахстане подтверждены 37 случаев коронавируса, из них 19 - в Алма-Ате.