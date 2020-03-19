Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Обнаружено место гибели летчика Филипова, сбитого террористами в Сирии

Валентина Пескова
01:31 19.03.2020
От места в сирийской провинции Идлиб, где летчик подорвал себя и террористов, - около семи километров до передовой.
Обнаружено место гибели летчика Филипова, сбитого террористами в Сирии
© Фото: Минобороны РФ

В Сирии на освобожденной солдатами и офицерами 25-й бригады сирийских ВС  территории, которой командует генерал Сухел, найдено место гибели Героя России, летчика Романа Филипова. Поиски осуществила съемочная группа ВГТРК под руководством шефа телекомпании на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгения Поддубного.

Пилот Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля 2018 года. Его самолет Су-25 сбили террористы. Филипов успел катапультироваться, однако на земле его нашли боевики. От места, где летчик подорвал себя и террористов, - около семи километров до передовой.

Место, где встретил смерть пилот, обнаружили с помощью распечатанных стоп-кадров с видеозаписи, распространенной террористами. С фотографиями сверяли каждый природный объект - от валунов до деревьев, которых вокруг растут тысячи. В результате место, где летчик начал отстреливаться от боевиков, было найдено.

Известно, что получивший посмертно звание Героя России Роман Филипов стрелял из табельного пистолета. А когда в оружии закончились патроны, он подорвал себя вместе с боевиками, со словами: «Это вам за пацанов».

Геройски погибший пилот был военным летчиком первого класса, имея налет в 1300 часов и около 80 боевых вылетов в активе. Филипову было 33 года, у него осталась семья - жена и дочь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата18.03.2020, 07:59
Первые среди лучших: летчики из разных регионов соревнуются в отборочном туре «Авиадартса» под Петербургом
Дата18.03.2020, 11:18
Минспорт призвал отменить и перенести проведение спортивных мероприятий в РФ
Дата18.03.2020, 18:24
Легкий вертолет Ка-226Т получит авариестойкую топливную систему
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
01:31 В стране и мире
Обнаружено место гибели летчика Филипова, сбитого террористами в Сирии
22:05 В стране и мире
Гуманитарные акции и патрулирования: как в Сирии идет восстановление мирной жизни
07:44 В стране и мире
Видео
В Сирии возобновила работу важнейшая электроподстанция
23:58 В стране и мире
Меркель дала оценку переговорам с Макроном и Эрдоганом по Идлибу
22:11 В стране и мире
Военнослужащие РФ провели наземное и воздушное патрулирования в Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
02:17 В стране и мире
Видео
Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок во время обсуждения коронавируса
01:31 В стране и мире
Обнаружено место гибели летчика Филипова, сбитого террористами в Сирии
01:18 В стране и мире
Скромная церемония: Афины передадут Токио олимпийский огонь без зрителей
00:35 В стране и мире
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
00:14 В стране и мире
ЕК опубликовала проект соглашения о будущих отношениях с Великобританией
События дня
События дня
Вспышка коронавируса
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.