Обнаружено место гибели летчика Филипова, сбитого террористами в Сирии

В Сирии на освобожденной солдатами и офицерами 25-й бригады сирийских ВС территории, которой командует генерал Сухел, найдено место гибели Героя России, летчика Романа Филипова. Поиски осуществила съемочная группа ВГТРК под руководством шефа телекомпании на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгения Поддубного.

Пилот Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля 2018 года. Его самолет Су-25 сбили террористы. Филипов успел катапультироваться, однако на земле его нашли боевики. От места, где летчик подорвал себя и террористов, - около семи километров до передовой.

Место, где встретил смерть пилот, обнаружили с помощью распечатанных стоп-кадров с видеозаписи, распространенной террористами. С фотографиями сверяли каждый природный объект - от валунов до деревьев, которых вокруг растут тысячи. В результате место, где летчик начал отстреливаться от боевиков, было найдено.

Известно, что получивший посмертно звание Героя России Роман Филипов стрелял из табельного пистолета. А когда в оружии закончились патроны, он подорвал себя вместе с боевиками, со словами: «Это вам за пацанов».

Геройски погибший пилот был военным летчиком первого класса, имея налет в 1300 часов и около 80 боевых вылетов в активе. Филипову было 33 года, у него осталась семья - жена и дочь.