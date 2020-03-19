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Учения мотострелков на «зараженной» местности: кадры от первого лица

Александр Пешков
13:11 19.03.2020
На учениях в Волгоградской области мотострелки провели учение в условиях применения противником оружия массового поражения.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Двусторонние ротные тактические учения в условиях применения противником оружия массового поражения прошли на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Военнослужащие ЮВО в ходе выдвижения в назначенный район отработали действия подразделений по защите от воздушных ударов авиации условного противника, преодолели «зараженные» участки местности и зоны радиоэлектронного подавления.

Артиллеристы с закрытых огневых позиций провели артиллерийскую подготовку наступления при помощи 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Хоста» по целям, имитирующим противника, укрывшегося в населенном пункте.

В свою очередь, мотострелки блокировали захваченный поселок, совершили обстрел из вооружения боевых машин пехоты БМП-3 при поддержке танков Т-90А, после чего штурмовые подразделения провели зачистку населенного пункта.

Наблюдение за действиями подразделений осуществлялось при помощи беспилотных летательных аппаратов, передающих информацию на командный пункт в режиме реального времени.

В ходе учения были отработаны действия штурмовых взводов во взаимодействии с группами быстрого реагирования, тактика действий в условиях «тоннельной войны», методика «огневой карусели».

К учениям в Волгоградской области было привлечено более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 300 единиц боевой и специальной техники соединения, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные артиллерийские гаубицы «МСТА-С», зенитные ракетные комплексы «Тор», штурмовая и армейская авиация.

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