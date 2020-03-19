Мишустин: в России нет поводов для паники из-за коронавируса

Поводов для паники из-за коронавируса нет, Россия справится с этой угрозой. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Кабмин продолжит действовать активно и энергично, чтобы не допустить распространения вируса в нашей стране и снизить его влияние на экономику. Для поддержки предпринимателей правительство вводит на три месяца мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов и отсрочку на уплату арендных платежей.

Премьер-министр призвал россиян ответственно относиться к своему здоровью и максимально ограничить контакты. По его словам, власти могут скорректировать ограничительные меры ради защиты людей.

По его словам, медучреждения готовы к различным сценариям развития ситуации. Коек в больницах и аппаратов ИВЛ достаточно. Он отметил, что тест-системы на коронавирус будут поставлять во все регионы.