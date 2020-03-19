Путин рассказал о своем статусе после 2024 года

Президент РФ Владимир Путин поделился своими планами после 2024 года. Глава государства добавил, что если жители страны захотят, то он готов остаться с Россией и после этого срока.

В интервью ТАСС президент подчеркнул, что готов остаться «навсегда» только при согласии россиян. Он добавил, что впереди еще много времени для того, чтобы об этом размышлять, и к настоящему времени у него нет ответов на многие вопросы о будущем.

Кроме того, добавил президент, «элиты» могут нервничать от неопределенности, и в этом - минус, так как возможна разбалансировка ситуации.

«Я говорю без рисовки без всякой. Вот и для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос», - сказал Путин.

Ранее президент сообщил, что считает мнение обычных россиян и их настроения самым достоверным источником информации.