Человек в пузыре: в магазин Львова пришел покупатель в полиэтиленовом «куполе»

В один из супермаркетов Львова пришел покупатель в огромном пакете. При этом «экипировка» абсолютно не мешала ему брать продукты с полок.

Кадры с необычным посетителем мгновенно разлетелись в Сети. В какой магазин пришел мужчина - неизвестно. Также нет никаких достоверно известных фактов того, что такой огромный полиэтиленовый «купол» действительно может защитить от коронавируса.

Буквально накануне сообщалось о том, что в Киеве из-за коронавируса закрыли метро, в связи с чем местные жители вышли на улицы в ожидании автобусов. Однако решение украинских властей «обезопасить» людей от инфекции привело к тому, что общественный транспорт оказался переполнен.