Скромная церемония: Афины передадут Токио олимпийский огонь без зрителей

В Афинах 19 марта на знаменитом античном стадионе «Панатинаикос» состоится сокращенная церемония передачи олимпийского огня .

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Греции, огонь будет передан представителям Токио, назначенного местом проведения Олимпиады-2020, на закрытом мероприятии. Посмотреть на зрелище не удастся ни зрителям, ни аккредитованным журналистам. Присутствовать смогут только несколько работников СМИ, прибывших вместе с японской делегацией.

На церемонии, которая начнется в 11.30 по местному времени (12.30 по Москве), вразрез с изначальными планами, не будет присутствовать президент Греции Екатерини Сакелларопулу.

На афинском стадионе будет проведен финальный этап эстафеты олимпийского огня с участием двух факелоносцев от Греции - 30-летней прыгуньи с шестом Екатерины Стефаниди и 29-летнего гимнаста Элефтериоса Петруниаса. Оба спортсмена являются олимпийскими чемпионами 2016 года.

После короткой эстафеты с помощью факела будет зажжен олимпийский огонь на алтаре внутри стадиона. Президент Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос произнесет приветственную речь, после которой будет транслировано видеообращение главы организационного комитета «Токио-2020» Ёсиро Мори.

После этого исполняющая роль верховной жрицы актриса Ксанти Георгиу, зажигавшая огонь 12 марта, передаст олимпийский огонь Капралосу. он, в свою очередь, вручит его в руки одной из организаторов «Токио-2020» Наоко Имото, бывшей японской пловчихе, принимавшей участие в летней Олимпиаде 1996 года в Атланте и ответственной за образовательный процесс ЮНИСЕФ в Греции. После этого торжественного ритуала огонь начнет путь в японскую столицу.

По изначальной задумке, церемония должна была проходить в присутствие официальных лиц государства, включая президента Греции, а также с полным стадионом зрителей, и предполагала эффектное театральное представление с последующим концертом звезд греческой эстрады. Но эпидемиологическая ситуация, связанная с вирусом COVID-19, внесла большие коррективы в построенные планы.

Ранее, 12 марта, также без зрителей была проведена церемония зажжения олимпийского огня на историческом стадионе в Древней Олимпии.