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Правила домашнего карантина: рекомендации Роспотребнадзора

Александра Арсентьева
11:44 19.03.2020
Специалисты напомнили о необходимости мыть руки, перед приемом пищи пользоваться антисептиками, регулярно проветривать помещения, а также проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.
Правила домашнего карантина: рекомендации Роспотребнадзора
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress

Домашний карантин подразумевает полный запрет на выход из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.

В Роспотребнадзоре напомнили, что коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путем. Для того чтобы он не распространялся дальше, граждане, которые вернулись из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или вступали в контакт с такими людьми, должны на протяжении 14 дней находится на карантине.

Это означает, что нельзя выходить из дома ни в магазин, ни за посылкой, ни для того, чтобы выбросить мусор.

Специалисты предложили плотно упаковать мусор и выставить за пределы квартиры. Попросить его выбросить можно друзей или соседей.

Необходимо находиться в отдельной комнате, использовать отдельную посуду и индивидуальные средства гигиены, чтобы не заразить родственников. Последние также должны провести две недели в изоляции.

Роспотребнадзор призвал покупать продукты и необходимые товары через онлайн-сервисы или с помощью волонтеров. Важно не вступать в контакт с большим количеством людей и носить защитную маску, чтобы не распространять инфекцию.

«Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции - времени, когда болезнь может проявить первые симптомы», - добавили в Роспотребнадзоре.

Также специалисты напомнили о необходимости тщательно мыть руки, перед приемом пищи пользоваться антисептиками, регулярно проветривать помещения, а также проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

«Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19, необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику», - говорится в сообщении ведомства.

Для контроля за нахождением на карантине могут быть использованы технические и электронные средства контроля.

За всеми, кто находится на карантине, на дому ведется медицинское наблюдение. Если будет нарушен режим изоляции, человек помещается в инфекционный стационар.

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