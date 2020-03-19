В Москве умерла заразившаяся коронавирусом пенсионерка

В Москве скончалась 79-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации.

«Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию», - уточняется в публикации.

При этом женщина после получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2. Там она находилась в изолированном боксе.

«Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии», - добавили в оперштабе.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 174 тысяч человек. Количество смертей превысило 6,7 тысячи, свыше 77,2 тысячи человек вылечились. В настоящее время в России выявлено 147 случаев заболевания.