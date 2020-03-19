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Решающая секунда: спасатель на лету поймал выпавшую из окна девочку в Иркутске

Александра Арсентьева
10:58 19.03.2020
Спасатель Михаил Дмитриев служит уже 11 лет, по подобным случаям он выезжал не раз.
© Видео: Подслушано Иркутск, ВКонтакте © Фото: Подслушано Иркутск, ВКонтакте

Видео спасения девочки-подростка, выпавшей с 14-го этажа одной из новостроек в Иркутске, опубликовано в социальных сетях. Пользователи восхищаются тем, как мужчина с балкона этажом ниже на лету ловит девочку.

«Вызов поступил вечером на пульт дежурного. Нам сообщили, что в одном из домов новостройки на парапете балкона 14-го этажа сидит девчонка. Есть опасность, что она упадет. Мы немедленно выехали на место», - рассказал сайту «Комсомольской правды» спасатель третьего класса аварийно-спасательной службы Иркутска Михаил Дмитриев.

По его словам, он разговаривал с девочкой, которая сообщила, что у нее не хватает сил попасть назад на свой балкон. Руки соскользнули, и с криком она сорвалась, но спасатель уже держал ее за щиколотки и втащил на руках в квартиру. Чтобы держать девочку, он прицепил страховку. После этого подростка сразу передали врачам.

Спасатель Михаил Дмитриев служит уже 11 лет, по подобным случаям он выезжал не раз. У него есть семья и дети - две дочки трех и одиннадцати лет. Старшая, увидев ролик в соцсетях, сказала кратко: «Папа, я тобой горжусь!»

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