Решающая секунда: спасатель на лету поймал выпавшую из окна девочку в Иркутске

Видео спасения девочки-подростка, выпавшей с 14-го этажа одной из новостроек в Иркутске, опубликовано в социальных сетях. Пользователи восхищаются тем, как мужчина с балкона этажом ниже на лету ловит девочку.

«Вызов поступил вечером на пульт дежурного. Нам сообщили, что в одном из домов новостройки на парапете балкона 14-го этажа сидит девчонка. Есть опасность, что она упадет. Мы немедленно выехали на место», - рассказал сайту «Комсомольской правды» спасатель третьего класса аварийно-спасательной службы Иркутска Михаил Дмитриев.

По его словам, он разговаривал с девочкой, которая сообщила, что у нее не хватает сил попасть назад на свой балкон. Руки соскользнули, и с криком она сорвалась, но спасатель уже держал ее за щиколотки и втащил на руках в квартиру. Чтобы держать девочку, он прицепил страховку. После этого подростка сразу передали врачам.

Спасатель Михаил Дмитриев служит уже 11 лет, по подобным случаям он выезжал не раз. У него есть семья и дети - две дочки трех и одиннадцати лет. Старшая, увидев ролик в соцсетях, сказала кратко: «Папа, я тобой горжусь!»