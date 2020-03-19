Путин рассказал о своем отношении к россиянам

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что считает мнение обычных россиян и их настроения самым достоверным источником информации. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что больше всего доверяет настроению простых людей.

«Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей», - отметил Путин.

Глава государства добавил, что верит в то, что люди в нашей стране очень искренние, понимающие и откровенные. Путин также пояснил, что россияне говорят то, что думают. Но и думают о том, что говорят.

«И ему нечего там оглядываться на то, что начальство скажет. И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится», - добавил он, отметив, что очень ценит данный факт.

Путин отметил, что важно выслушать проблему каждого человека, поскольку «из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов».