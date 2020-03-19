Сирийцы возвращаются в элитный район Алеппо

В Алеппо усиленными темпами восстанавливают элитный район Захра. Строители сейчас работают там, где совсем недавно проходила линия фронта, - с окраины, откуда боевики еще зимой обстреливали город.

Не затронутых взрывами и осколками зданий практически не осталось. Сейчас район уже полностью разминирован. Мастера приступили к разбору завалов, очистке улиц и отделке домов.

Заказов у строительных бригад очень много, жители хотят вернуться в свои дома как можно скорее. Воду и электричество в Захре пока дают по часам, но это людей не пугает.

В район начал возвращаться и малый бизнес: открываются магазины, лавки, кофейни, цеха ремесленников. Активную поддержку городу оказывает сирийское правительство. Россия тоже помогает стране - доставляет в Алеппо гуманитарные конвои.