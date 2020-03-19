Россия приостанавливает ограничения на поставки товаров первой необходимости

С пятницы в России на фоне ситуации с коронавирусом на месяц отменяются ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Мы вводим "зеленый коридор" для импортеров и крупных торговых сетей на ввоз ряда товаров», - сказал он на заседании правительства.

Ограничения также касаются лекарств и медицинских изделий, на них устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции в мире. По последней информации, в России подтверждены 147 случаев заражения.