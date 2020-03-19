«Каждый сантиметр должен что-то значить»: символы Главного храма ВС РФ

На территории парка «Патриот» 9 мая откроется Главный храм Вооруженных сил, а также начнет работу историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти». Храм станет символом памяти о подвиге советских солдат. Диаметр главного купола - 19 метров 45 сантиметров, в честь года окончания войны. Высота звонницы - 75 метров. Именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота малых куполов составляет 14 метров 18 сантиметров, потому что война шла 1418 дней и ночей. Какие еще символы были заложены при проектировании храма, в интервью программе «Между тем» рассказал главный архитектор Дмитрий Смирнов.

«Каждый квадратный сантиметр храма должен что-то значить. Поэтому появились размеры: 1418, 1945», - объяснил он.

Внутренний иконостас выполнен в виде стилизованного полкового храма-палатки.

«Храм должен быть светлым. Витражи с сорока орденами советскими, российскими, Российской империи, которые абсолютно органично вписались, потому что на орденах в Российской империи, да даже и в Советском Союзе, изображены святые. И это абсолютно увязывается», - уверен архитектор.

Храм будет украшен еще и знаменами, которые связаны с Победой. Они займут свое место на западной стене, а под ними появятся отдельные витрины с экспонатами.

«Западные врата посвящены православию. Там Троица, Богородица и русские святые. Северные и южные врата посвящены истории Великой Отечественной войны: ее началу и окончанию. Где окончание войны, Победа, там размещены два архангела. И их рука держит меч, который воткнут в фашистского орла. И когда ты будешь открывать эти врата, этого орла будет на две части разрезать», - рассказал Смирнов.

Кроме того, все ручки на вратах будут выполнены в виде мечей.

Главный храм Вооруженных сил РФ спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

На территории храмового комплекса откроют мультимедийную галерею «Дорога памяти». Пополнить ее и рассказать о своих родственниках может каждый. Всего в галерее увековечат данные о более 33 миллионах участников Великой Отечественной войны.