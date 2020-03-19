В Москве наградили победителей юнармейского литературного конкурса «Два капитана»

В Москве наградили победителей Всероссийского литературного конкурса «Два капитана», посвященного юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Дипломы вручили в Центральном доме «Юнармии» обладателям Гран-при в следующих номинациях: «Лучший рассказ-сочинение», «Лучшее поэтическое произведение», «Лучшее эссе-рассуждение» и «Лучшая иллюстрация к прочитанной книге».

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Творческий проект стартовал еще в октябре прошлого года. За три с лишним месяца в адрес оргкомитета школьники со всей страны прислали больше 800 работ. Из 100 лучших выявили 32 финалиста - в трех номинациях по двум возрастным категориям. Консультантами выступили Союз писателей России и Литературный институт им. А.М. Горького.

Самый большой конкурс развернулся среди участников номинаций «Лучший рассказ-сочинение» и «Лучшая иллюстрация к прочитанной книге». На место победителя претендовали 300 и 220 человек соответственно.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По словам замначальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Виктора Бусловского, основная задача конкурса - сохранение патриотических и духовно-нравственных ценностей.

«Участники своими работами дали нам понять, что они не только сохранят, но и приумножат культуру Отечества», - отметил он.

Победители конкурса получили дипломы, подарки, а также комплект книг от издательства «Детская литература». Лучшие стихи участников-юнармейцев планируется положить на музыку, которую могут написать курсанты Военного института военных дирижеров и Военного университета Министерства обороны РФ.

Конкурс «Два капитана» решено проводить каждый год.

«Юнармия» - Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, основанное три года назад по инициативе министра обороны Сергея Шойгу и при поддержке президента РФ. На сегодня в рядах движения насчитывается более 690 тысяч участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.