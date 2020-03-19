Путин рассказал о своем отношении к тому, что его называют царем

Владимир Путин не согласен с теми, кто называет его царем. Царь - это тот, кто отдает приказы, а президент работает каждый день.

«Это не соответствует действительности. Я же работаю каждый день, я не царствую», - сказал он, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем.

По мнению российского лидера, «царь - это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало».

Путин занимает высшие государственные посты уже на протяжении 20 лет. Президент признался в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», что ему «даже в голову не приходило», что его пребывание у власти может затянуться на столь длительный срок.

Что касается возможности «сойти с дистанции», то, по словам Путина, у него есть чувство ответственности за то, «что происходит, как происходит, что будет происходить».

Также он добавил, что в 2008 году не знал о том, что спустя четыре года снова вернется в президентское кресло, но не исключал такую возможность.