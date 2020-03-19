Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Отказ президента Белоруссии Александра Лукашенко признать Крымский полуостров частью Российской Федерации не является новым для президента РФ Владимира Путина.
Как пояснил российский лидер на встрече с представителями общественности в Севастополе, Белоруссия имеет право на самостоятельность, так как является союзным государством по отношению к России, а не единым с нею.
«Это не в прямом смысле единое государство. Это все-таки два разных субъекта международного права. Беларусь - независимая, суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной», - пояснил Владимир Путин.
Визит президента РФ в Крым состоялся в рамках празднования шестой годовщины воссоединения Крымского полуострова с Российской Федерацией.