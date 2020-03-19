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ЕК опубликовала проект соглашения о будущих отношениях с Великобританией

Анна Берестовая
00:14 19.03.2020
Стороны должны будут окончательно утвердить проект о порядке отношений после Brexit до конца 2020 года.
ЕК опубликовала проект соглашения о будущих отношениях с Великобританией
© Фото: Zheng, Huansong Xinhua, Globallookpress

В среду, 18 марта, Еврокомиссия представила разработанный ею проект соглашения об отношениях ЕС с Великобританией после Brexit. Текст соглашения должен быть окончательно утвержден обеими сторонами к концу текущего года.

Главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье, комментируя документ, заявил, что на основе договоренностей с Великобританией пятимесячной давности может быть выстроено амбициозное и масштабное соглашение.

Барнье заметил, что в контексте угрозы распространения коронавирусной инфекции рассматриваются дистанционные варианты дальнейших переговоров, в частности - видеоконференции.

Объемный проект включает в себя 440 страниц текста. В документе расписываются договоренности о сотрудничестве в сфере охраны правопорядка и противодействия преступности, а также в экономической сфере, включая создание зоны свободной торговли. Европа предложила Великобритании статус участника тематических программ ЕС. Кроме этого, в соглашении содержится описание сотрудничества сторон в области внешней политики, обороны и безопасности, о незаинтереснованности в котором несколько раз заявлял Лондон.

После трехлетних переговоров и обсуждения условий Великобритания 1 февраля 2020 года вышла из состава Евросоюза. Период до конца года был определен как переходный. В течение отведенного срока на Великобританию продолжат распространятся нормы европейского сообщества. До 2020 года ожидается составить и подтвердить порядок будущих отношений между сторонами.

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