Визитные карточки полуострова: как преобразился Крым за шесть лет

В Крыму сегодня отмечают шестую годовщину воссоединения с Россией. На полуострове запланировано множество праздничных мероприятий. Люди вспоминают тот самый референдум, который изменил их жизнь.

Добровольцы из народного ополчения продемонстрировали «Звезде» малоизвестную главу «Крымской весны» - попытку морской блокады. Нашему телеканалу показали кадры, которые еще нигде не демонстрировались. На снимках севастопольские дружинники штурмуют украинские корветы. У них не было оружия, но была общая идея.

«Вот я спиной стою, а Вова, наш командир рубежа, снимает флаг украинского флота», - рассказал участник движения севастопольской самообороны Алексей Костуев.

Три корабля - «Луцк», «Тернополь» и «Хмельницкий» - на тот момент уже отметили на карте нанесения удара основные цели, военные базы и объекты обеспечения Черноморского флота, и готовы были открыть по ним огонь, но предотвратить трагедию помогла только решительность севастопольцев.

Всего за шесть лет полуостров изменился до неузнаваемости. Строятся детские сады, школы, больницы и дороги. Реконструируются важные культурные объекты. В Симферополе возводят большую соборную мечеть. Крымские татары годами добивались разрешения на строительство. Участок им выделили только после 2014 года.

«На полуострове появилось много новых достопримечательностей. Все они по мотивам ”Крымской весны”. Создателю этого памятника не пришлось ничего выдумывать. Просто вспомнить и отлить в бронзе. Так в крымской столице возник монумент “Вежливым людям”», - рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

Сейчас у полуострова есть визитная карточка - Крымский мост. И таких преображений на полуострове за шесть лет много. Например, аэропорт Симферополя за полтора года превратился из маленького провинциального в современный аэровокзальный комплекс. Теперь он принимает в год по пять миллионов рейсов.