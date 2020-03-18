Российские школьники уйдут на каникулы до 12 апреля

Российские школы уйдут на каникулы в период с 23 марта по 12 апреля. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что также будет организована поддержка дистанционного обучения школьников и будут открыты образовательные ресурсы. С таким заявлением Кравцов выступил на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Кравцов подчеркнул также, что операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей. Однако сами школы на время каникул полностью не закроют - с ограничениями, например, будут работать начальные классы.

«Если по каким-то причинам родители не смогут оставить детей дома, с учетом всех требований Роспотребнадзора школьников можно будет привести в школу», - сообщил министр.

Многие высшие учебные заведения уже перевели занятия в дистанционный режим из-за коронавируса. Всего в мире опасным заболеванием заразились около 170 тысяч человек, жертвами COVID-19 стали 6500 человек.