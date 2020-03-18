Общение на расстоянии: названа безопасная дистанция между людьми при коронавирусе

В Японии убеждены: запрет мероприятий по численности из-за коронавируса не имеет такого значения, как расстояние между людьми. При этом также важно, происходит мероприятие на улице или в помещении.

По мнению японского врача-инфекциониста и эпидемиолога Сато Акихиро, на улице заразиться коронавирусом шансов меньше, чем в закрытом помещении.

«Например, если представить ситуацию, когда соберется даже несколько десятков тысяч человек, но при условии, что расстояние между ними будет от полутора до двух метров, и это будет происходить на улице, и к тому же они не будут разговаривать между собой, то это намного безопаснее, чем если соберется пусть и небольшое число людей, но в непроветриваемом помещении и они будут находиться на расстоянии от 30 сантиметров до метра друг от друга и говорить», - цитирует его РИА Новости.

По мнению специалиста, если на концерт придут 100 или пять тысяч человек - разницы для коронавируса нет, поскольку в закрытом помещении инфекция распространяется быстрее.