«Носим маски, все закрыто»: российская студентка рассказала о жизни в карантинной Чехии

Студентка из чешской Пардубице Мария Татуевская рассказала «Звезде» о ситуации в городе после введенного карантина из-за коронавируса.

«По состоянию на сегодняшний день у нас принят карантин. Это значит, что мы должны ограничено передвигаться, носить маски. У нас закрыты школы, детские сады, университеты, бары, клубы, рестораны. Запрещено собираться группами более 30 человек и это состояние, говорят, что продлится до 15 апреля. В тот день его должны или отменить, или продолжить», - рассказала она.

Как отметила Татуевская, в магазинах особой паники не наблюдается, но люди покупают больше продуктов, чем обычно, стараются запастись макаронами, консервами и туалетной бумагой.

Возникшая в Китае вспышка СOVID-19 к настоящему времени признана пандемией. Специалисты по всему миру фиксируют случаи заражения заболеванием. Количество зараженных коронавирусом по всему миру достигло отметки в 195 тысяч человек, от болезни скончались около 8 тысяч.