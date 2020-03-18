Эпидемия фейков: как коронавирус породил множество ложных слухов

В социальных сетях из-за коронавируса разгорелась «паническая кибератака». Фейкометчики разместили сообщение, что якобы над Москвой, Тюменью и Калининградом будут распылять средства для дизинфекции.

«Сегодня в 23.00 и до 05.00 утра вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23.00 находится нельзя. Сообщили из военной части», - такое сообщение появилось в соцсетях.

Также появилась информация ничем не подкрепленная, что и столицу закрывают на карантин. Сообщения в буквальном смысле вирусные, они распространяются по интернету быстрее коронавируса по Земле.

Эти заявления ничем не подкреплены, и чем ложь масштабнее, тем охотнее в нее верят. Так, в Туле и Новокузнецке на улицу боятся выпускать детей.

«Если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам срочно», - говорится в сообщении в соцсетях.

Из-за таких фейковых сообщений в стране происходит паника. Люди начинают активно запасаться едой. В социальных сетях жители городов делают публикации о том, что в магазинах якобы наблюдается дефицит продуктов. Но и эта информация оказалась фейком. Оказывается, место в магазине освободили специально под новый товар и фейкометчики успели поймать момент и сделать провокационный снимок.

«Сейчас люди почему-то боятся, что им не достанется товара. Мы их успокаиваем, сказали что завтра пришли с утра, у нас все будет», - рассказала «Звезде» продавец магазина Садоба Мурадова.

В магазинах выкладывают гречку, сахар, макароны, для них специально было увеличено место.

«Многие спрашивают, закроется мы на карантин и ли нет. Мы говорим, что никаких у нас инструкций не было, по поводу того, что магазин у нас будет как то работать вне графика», - рассказала директор магазина Ольга Зиновьева.

Лекарство от информационной эпидемии одно - доверять только официальным источникам.