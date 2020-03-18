Названа причина смерти Эдуарда Лимонова

Причиной смерти писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова стала онкология.

Как уточняет РИА Новости, онкологическое заболевание является официальной причиной.

Также известно, что похороны и прощание с Лимоновым будут закрытыми, поскольку именно таким было последнее желание писателя.

Лимонова не стало во вторник, 17 марта. Ему было 77 лет.