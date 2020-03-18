Шаг в бездну: 55 лет исполнилось со дня первого выхода человека в открытый космос

Сегодня, 18 марта, исполняется 55 лет со дня первого выхода человека в открытый космос: именно в этот день в 1965 году Алексей Леонов стал первым, кто шагнул в космическую бездну, опередив американцев на 2,5 месяца.

За пределами корабля «Восход-2» Леонов провел исторические 12 минут и 9 секунд. Выход Леонова в открытый космос стоит в одном ряду с главными мировыми достижениями, среди которых - первый полет в космос и высадка на Луну.

Алексей Леонов умер в госпитале имени Бурденко 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет. Прощание и похороны легендарного космонавта прошли на мемориальном кладбище в Мытищах.

Леонов является дважды Героем Советского Союза, это звание он получил в 1965 и 1975 годах. В апреле 2016 года в эксклюзивном интервью на телеканале «Звезда» космонавт рассказал о полете, который изменил его жизнь.