В Сирии возобновила работу важнейшая электроподстанция

Важнейшая электроподстанция в Сирии возобновила свою работу. Комплекс находится на территории недавно освобожденного от боевиков города Зерба под Алеппо и соединяет в единую энергетическую систему север и центральные районы страны.

Семь лет назад террористы захватили эту территорию: они разрешали запускать подстанцию только для подачи энергии в Идлиб. Во время наступления сирийской армии боевики повредили значительную часть оборудования: разбили трансформаторы, перерезали провода, испортили вышки. Однако за два месяца специалистам удалось настроить одну из линий.

Ранее сообщалось, что сирийские власти приступили к ремонту трассы М-5 - той самой стратегически важной для страны дороги из Дамаска в Алеппо. В настоящее время ее безопасность обеспечивает российская военная полиция.