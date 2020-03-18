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Жизнь во время пандемии: число зараженных коронавирусом достигло 195 тысяч человек

Александра Арсентьева
07:32 18.03.2020
В Венеции гондольеры не плавают по каналам и впервые за 60 лет вода в них вместо мутного оттенка стала бирюзовой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mirco Toniolo, Ropi, Globallookpress

Количество зараженных коронавирусом по всему миру достигло отметки в 195 тысяч человек, от болезни скончались почти 8 тысяч.

На Украине зафиксирована вторая смерть от пневмонии, там объявлен повсеместный карантин. Во Львове фармацевты отгородились от покупателей защитной пленкой. Оставили только окошки для выдачи товара. В Киеве задержали двух мужчин, которые под видом сотрудников СБУ украли 100 тысяч медицинских масок у местных спекулянтов. Те, в свою очередь, собирались нажиться на населении. Уголовные дела завели и на подозреваемых, и на потерпевших.

В Италии, где с коронавирусом самая тяжелая ситуация, нервы уже сдают даже у врачей. 

«Хуже всего то, что вы видите много страданий. Много больных, много одиноких. И вы можете сделать очень мало. Потому что вы там, и вы понимаете», - рассказала «Звезда» медсестра Гульельмо да Саличето.

Без туристов опустела Венеция, гондольеры не плавают по каналам и впервые за 60 лет вода в них вместо мутного оттенка приобрела бирюзовый.

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