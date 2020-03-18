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Сотрудники администрации президента России сдали тесты на коронавирус

Александра Арсентьева
06:56 18.03.2020
Накануне тесты на вирус сдали журналисты, которые будут освещать визит Владимира Путина в Крым.
Сотрудники администрации президента России сдали тесты на коронавирус
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Сотрудники администрации российского президента начали сдавать тесты на коронавирус. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, проходят ли проверку в связи с пандемией работники администрации, представитель Кремля ответил утвердительно.

Накануне в целях предосторожности тесты на коронавирус сдали журналисты, которые будут освещать визит Владимира Путина в Крым.

Песков и ранее заявлял, что в Кремле приняты все меры для предотвращения распространения вируса. Он отметил, что для защиты российского лидера от сезонных и прочих болезней проводятся защитные мероприятия.

При этом на вопрос, будет ли Путин сдавать тест на коронавирусную инфекцию, пресс-секретарь главы государства заявил, что данные о здоровье президента широкой огласке не подлежит.

Возникшая в Китае вспышка СOVID-19 к настоящему времени признана пандемией. Специалисты по всему миру фиксируют случаи заражения заболеванием. В Российской Федерации зарегистрированы 114 случаев заражения.

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