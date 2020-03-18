«Возвращенные имена»: в Вологодской области завершена работа по паспортизации воинских захоронений

В Вологодской области закончили работу по паспортизации воинских захоронений. Более 15 тысяч бойцов со всех уголков бывшего СССР, захороненных на территории области, обрели собственные имена.

Уникальный проект «Возвращенные имена» будет презентован жителям региона. Силами Вологодской областной молодежной общественной организации «Вологодский поисковый отряд» выверены в архивах имена и информация обо всех защитниках Отечества периода Великой Отечественной войны, которые упокоились в Вологодской земле. Из 15306 захороненных неизвестными остаются 349 человек, в основном поднятых в результате поисковых экспедиций на местах боев в Оште. Существует вероятность того, что некоторые из них значатся на родине без вести пропавшими.

На Вологодчине покоятся бойцы из разных регионов страны. Работа, которая проводится в преддверие 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, помогает семьям найти могилы своих родственников.

Проект «Возвращенные имена» подразумевает формирование реестра захороненных на Вологодчине бойцов. Он позволит поделиться методикой работы по этому направлению с представителями других регионов, а результатом работы проекта станет электронный реестр воинских захоронений, в котором будут содержаться данные о погибшем в годы Великой Отечественной войны в Вологодской области.

В апреле этого года планируется пригласить представителей регионов, и передать им реестры их земляков, которые захоронены в области, с указанием места и фото захоронения, а также направить сведения в страны ближнего зарубежья.

Сейчас завершается обработка материалов, которые представлены волонтерами проекта.