В бундестаге призвали снять санкции с России для борьбы с коронавирусом

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт призвал к снятию антироссийских санкций на фоне вспышки коронавируса для совместной борьбы с эпидемией.

«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна», - заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, эпидемия коронавирусной инфекции негативно скажется на экономике ФРГ и всего ЕС, поэтому следует налаживать торговые связи с соседними странами и восстанавливать товарооборот с РФ.

«Это пойдет на пользу всей экономической системе и будет своевременно», - отметил член комитета бундестага.

Также Гердт подтвердил, что собирается обратиться с данной инициативой в бундестаг во время следующего заседания комитета.

Также официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной отметил актуальность данного вопроса.