Победителем этапа фестиваля прессы «Южный Медиа-АС 2020» стала корреспондент «Звезды»

В расположении части 103 мотострелкового полка Ростова-на-Дону вручили награды победителям окружного этапа всероссийского фестиваля прессы «Южный Медиа-АС 2020».

Победа в номинации «На острие атаки» досталась корреспонденту «Звезды» Ксении Николаевой. Как отметил ведущий церемонии, Ксения, являясь самым боевым журналистом ЮВО, ежегодно совершает восхождения на Эльбрус вместе с участниками уникального конкурса армейских игр «Эльбрусское кольцо». Покорив горную вершину не один раз, она полюбила всем сердцем как Эльбрус, так и всю российскую армию.

«В современных условиях это очень важно: кто владеет словом и информацией, тот и побеждает. Поэтому друг без друга нам очень сложно», - отметил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

По словам генерал-полковника, информационное оружие, которым владеют журналисты, сегодня не уступает по эффективности боевому оружию, которым оснащена российская армия. Поэтому журналистам и военным надо идти рука об руку.