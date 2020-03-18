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Сборочно-командное судно «Морской старт» прибыло в порт Славянка

Денис Ивлев
05:14 18.03.2020
К причалу в Приморском крае белый гигант швартовали сразу четыре буксира.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Несколько недель назад белый гигант покинул берега США, где базировался больше 20 лет. А сегодня сборочно-командное судно «Морской старт» уже встречают в порту Приморского края Славянка. Гость этот - по-настоящему долгожданный, поэтому экипаж встречают в лучших русских традициях, с хлебом-солью и караваем.

Команда этого судна осуществляет сборку ракет и управление предстартовыми операциями. А в этот раз еще и отвечала за сложный переезд проекта из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод.

«Состав экипажа ровно такой, чтобы осуществить переход в новое место хранения. Всего 34 человека, трое из которых особые специалисты, которые следили во время перехода за ракетными носителями», - поясняет начальник космодрома в ООО «С 7 Космические Транспортные Системы» Владимир Щиголев.

Судно со стартовой платформой Odyssey - часть проекта «Морской старт», разработанного 35 лет назад. Тогда это было совместное предприятие компаний России, Украины, США и Норвегии.

«Проект изначально был международным. Но драйвером и основным инвестором была американская компания Boeing, а поставщиками технических решений в части ракетоносителя и в части технической были российские украинские компании. Для всех сторон этот проект тогда представлялся очень выгодным. Американцы получали практически бесплатно готовый ракетоноситель», - рассказал член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин.

Проект использовался для развертывания на орбите почти трех десятков коммерческих спутников. Но в 2014 году совместное предприятие было закрыто в связи с политическими событиями на Украине. А в апреле 2018 года проект был выкуплен за 150 миллионов долларов частной российской аэрокосмической компанией, чтобы организовать собственный коммерческий запуск ракет в космос.

Особое значение проекта «Морской старт» - в его расположении и мобильности: запуск ракет-носителей, например, в низких широтах позволит сэкономить на топливе и поднимать на орбиту более существенный вес, эффективно используя скорость вращения Земли.

В платформе заинтересован и Роскосмос. Госкорпорация совместно с владельцем комплекса уже ведет разработку подходящей ракеты, которая не только бы заменила некогда используемые украинские «Зениты», но и превзошла по всем характеристикам.

 Сама платформа Odyssey проекта «Морской старт», откуда проводят космические запуски, сейчас находится в Тихом океане и прибудет на причал Славянского судоремонтного завода в конце марта. Там она будет находиться не менее года, пока для плавучего космодрома не найдут постоянный базовый порт. За это время сотрудники завода должны будут провести ее ремонт.

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