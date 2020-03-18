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Местный житель рассказал, как в Барселоне «арендуют» чужих собак во время карантина

Анна Берестовая
06:00 18.03.2020
На улицах туристической столицы сейчас почти нет прохожих. Из-за распространения коронавируса горожанам нужна веская причина, чтобы выйти из дома.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Испании всего за сутки число случаев заражения COVID-19 выросло почти на две тысячи. Улицы крупнейших городов безлюдны. Местный житель Максим Евсеев показал «Звезде», что сейчас происходит в Барселоне.

Самые оживленные уголки города сейчас пустуют посреди дня. Глядя на снятые кадры, трудно поверить, что перед глазами действительно находится знаменитый туристический центр Европы.

«Я сейчас стою на одной из самых туристических улиц Барселоны. Уникальное явление - пустая абсолютно», - комментирует Евсеев, проходя мимо одной из самых популярных достопримечательностей города - площади Каталонии.

На пути практически не попадается прохожих. Среди тех немногих, кого можно увидеть на улицах, довольно часто встречаются владельцы собак. У этой категории граждан есть небольшое послабление - они чаще других могут выходить на прогулку. Жители Барселоны уже приспособились применять эту возможность в своих целях. Одни и те же собаки на короткое время находят новых «хозяев», давая тем возможность пройтись на свежем воздухе. Конечно же, не бесплатно.

«Говорят, что даже появился такой бизнес - кто-то берет своих собак соседям сдает», - рассказывает местный житель.

В продаже в городе, как почти везде, нет защитных масок. На одной из аптек это даже указано прямо перед входом.

«В этой аптеке провизор наверное устал отвечать на вопросы, есть ли маски, и поэтому вывесил объявление», - замечает корреспондент.

Все церкви в Барселоне, включая знаменитый храм Саграда Фамилия, закрыты. Вагоны в метро практически пустые, а едущие в них люди в целях безопасности отсаживаются максимально далеко друг от друга.

По последним данным, всего в мире зарегистрировано более 170 тысяч заболевших. Если в Китае коронавирус идет на спад, то ситуация в центральной и южной Европе ухудшается. Вчера, 17 марта, было установлено, что случаи заражения зарегистрированы во всех европейских странах без исключения.

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